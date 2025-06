Radiografía de la marcha por CFK, una foto de la interna peronista en pausa

image_9.png_2043601199.webp

La interna peronista, que hasta el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad se libraba sin cuartel, quedó por ahora en pausa. Pero eso no significa que este miércoles no deje señales de vida: la CGT envió su respaldo a CFK con un comunicado, pero ya avisó que no movilizará con una columna propia; y el peregrinaje de Axel Kicillof será lejos de La Cámpora y bajo su propia bandera, la de Movimiento Derecho al Futuro.