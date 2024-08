Quién es Federico Saavedra, el médico acusado por Fabiola Yañez de encubrimiento

Luego de su viaje por Estados Unidos, el médico ingresó en 2001 al Sanatorio Otamendi. Allí, logró ejercer el cargo de jefe de Clínica Médica, atendió a Yañez por su embarazo y le brindó asistencia en el parto para el nacimiento de Francisco.

Durante su experiencia como médico presidencial, la firma de Saavedra quedó plasmada en dos documentos claves de la ex primera dama: el comunicado donde se anunciaba oficialmente el embarazo y el escrito donde se confirmó el nacimiento del hijo de la pareja presidencial, en septiembre de 2021.

Cercano al ex jefe de Estado, fue una de las personas que lo visitó en Puerto Madero para chequear su estado de salud en medio de la causa que lo investiga por violencia de género.

image.png Federico Saavedra, el médico acusado por Fabiola Yañez de encubrimiento

La denuncia de Yañez contra Saavedra

Durante su declaración ante el fiscal Ramiro González, la ex primera dama apuntó contra el extitular de la Unidad Médica Presidencial, a quien acusó de haber ocultado y encubierto las agresiones cometidas por el expresidente Alberto Fernández luego de un viaje oficial a Misiones.

"Ese día tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé tres o cuatro días y el ojo comenzó a cambiar a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al doctor Saavedra. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", relató Yañez en su declaración.