Privatización de YPF: silenzio stampa en el corazón de Vaca Muerta

Según el informe que realizó el sitio especializado Patagonia Shale, del periodista Cristian Navazo, en los últimos 10 años se invirtieron u$s 42.914 millones, de los cuales más del 80% se destinaron a yacimientos no convencionales en Neuquén. YPF picó en punta en el desembolso de capitales para las fracturas, con u$s 21.405 millones entre 2013 y 2022.

Detrás aparecen Tecpetrol, del Grupo Techint, con u$s 3.400 millones. Su yacimiento estrella es Fortín de Piedra, el principal productor de shale gas del país. La empresa que integra el holding de Paolo Rocca tuvo un protagonismo notable durante el mandato de Mauricio Macri.

image.png Rolando Figueroa y Miguel Galuccio, uno de los inversores en Neuquén y Vaca Muerta.

En la lista de inversiones aparece Shale (u$s 3.327 millones); Pan American Energy (PAE), con u$s 3.327 millones; Total Austral, la filial de la francesa Total Energies, con u$s 2.884 millones; Pluspetrol, u$s 1957,2 millones; ExxonMobil, con u$s 1.246 millones; Vista, de Miguel Galuccio, invirtió u$s 1.219 millones desde 2018; Chevron Argentina, u$s 872,5 millones. En el décimo lugar, aparece Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, que desde 2016 se hizo de los activos de Petrobras en Neuquén, y desembolsó u$s 747 millones.

Las bases, en análisis

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, reducto de poder estratégico para el MPN y los gobiernos de la región, jugó abiertamente para Sergio Massa en la campaña, que se basó en la defensa de los recursos provinciales garantizados por la Constitución Nacional.

En uno de sus discursos, el secretario general Marcelo Rucci se pronunció en contra de la privatización de YPF y aseguró que "el limite de los políticos son los trabajadores", en referencia a las decisiones que puede tomar la gestión libertaria que asumirá el 10 de diciembre.

Por estas horas, según pudo constatar Letra P, se esperaba alguna respuesta al planteo de Milei. Durante toda la campaña electoral, Rucci se plegó al discurso de Massa. Al igual que las gobernaciones, en la organización obrera se mantenía el silenzio stampa.