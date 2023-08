Heller tomó el reclamo y suspendió la firma del dictamen, que no corre riesgo porque el Frente de Todos (FdT) tiene mayoría propia en la comisión. No será fácil aprobarlo en el recinto porque por ahora no hay ninguna bancada opositora dispuesta a acompañar. El jefe del oficialismo, Germán Martínez , planea una sesión para el 13 de septiembre con temas que puedan tener consenso.

El proyecto fue enviado en junio y habilita un año para declarar tenencia de moneda internacional, bienes muebles o inmuebles. Para quedar eximidos de sanciones, habrá que pagar una multa de entre 5 y 20% sobre el total, según el plazo que se elige para declarar (cuanto antes, menor). Lo recaudado, informaron los funcionarios, se usará para obras públicas y para políticas públicas, que no es otra cosa que reducir el déficit presupuestario.

Las alícuotas se duplicarán si los bienes quedaran el exterior y habrá, además, un régimen simplificado para declarar hasta 50 mil dólares o el 35% de los ingresos registrados por el contribuyentes en los últimos tres años, que es la tasa de evasión promedio. En esos casos, la multa será de sólo 1,5%.

"Somos conscientes de lo que genera la brecha cambiaria y entendemos que haya gente que mantengan su ahorro en dólares", hizo su autocrítica Michel. Sólo estarán excluidos de este régimen quienes tuvieron que pagar el aporte solidario (conocido como impuesto a la riqueza). Serán excluidos los funcionarios de los últimos 10 años y quienes tengan los procesos de quiebra o condenados por delitos tributarios.

Confianza en Estados Unidos

Michel destacó que el país puede intercambiar información con 108 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a través de 25 acuerdos de información bilateral con países como Bermudas, Islas Caimán y Uruguay. Además, hay 21 convenios de doble imposición. "Esta es la potencia que tiene la AFIP para obtener información de residentes y cuentas sin declarar", celebró. A esta lista se suma el intercambio con Estados Unidos, que prefiere acuerdos bilaterales.

El convenio está vigente desde el inicio de este año y, según Castagneto, ya permitió cruzar 222 casos con más de 116 mil millones de pesos en cuentas argentinas no declaradas. El mayor caudal informativo llegará en septiembre y es por eso que Massa quiere tener sancionada la ley cuanto antes.

Figueroa Casas consideró que no es legítimo delegar al Gobierno la posibilidad de reducir impuestos. "Entiendo que no es una delegación de impuestos, acotada a un determinado objeto, como marca la Constitución", respondió Michel. La rosarina también sugirió que quienes blanquean quedarán sujetos a pagar el aporte solidario, porque no está dentro de las eximiciones de impuestos previstas. "Es así, porque no se trata de un aporte de naturaleza tributaria", reconoció el director de Aduanas.