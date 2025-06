La escenificación del frente de unidad peronista por CFK dejó a Axel Kicillof como el gran ausente

Sin silla para Axel Kicillof

La no presencia del gobernador de Buenos aires tuvo, en la puerta de Matheu 130, diversas explicaciones. No faltó quien justificó que tenía otro compromiso (algo que en La Plata no decían); hubo quien intentó culpar a Mayans por convocarlo tarde; y el propio senador formoseño, a cargo de los pormenores partidarios, contó que lo invitó, pero a otra reunión a hacerse con gobernadores en día a definir (probablemente el martes, en la antesala de la caravana a Comodoro Py). Ese mismo argumento esgrimían en calle 6.