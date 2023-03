Allí es donde la conformación de un órgano que parece responder a un mero formalismo cobra otra importancia, ya que el Código Electoral Municipal establece como último plazo para la convocatoria a aquel que pueda realizar la Junta Electoral con 60 días de antelación.

De esta manera, si el oficialismo cordobés quisiera votar el 25 de junio, la Junta Electoral Municipal podría oficializar esa convocatoria el próximo miércoles 26 de abril.

Como viene contando este medio, el suspenso sobre la fecha en que el electorado cordobés elegirá nuevo intendente responde a un armado estratégico a través del cual el peronismo busca generar las condiciones más convenientes para garantizar la continuidad de las gestiones de Juan Schiaretti en la provincia y del propio Llaryora, que sueña con pegar el salto a la gobernación y dejar a su vice, Daniel Passerini, ocupando su despacho en el Palacio 6 de Julio.

Schiaretti Llaryora Passerini Calvo.jpg

En la mesa en la que se toman las decisiones en el cordobesismo gana cada vez más espacio la idea de separar las elecciones para fortalecer las chances del oficialismo, que descuenta un triunfo provincial e imagina a un Llaryora gobernador electo empujando la campaña de Passerini. Con todo, esa decisión también pone un ojo en el armado opositor y, centralmente, en la posición que tomará Rodrigo de Loredo en el armado definitivo de Juntos por el Cambio.

Con la normativa aprobada la semana pasada por el Concejo Deliberante, el diputado de Evolución no podrá aspirar a la vicegobernación primero y a la intendencia después en caso de que se separen ambos comicios. Al mismo tiempo, si De Loredo no muestra sus cartas antes del sábado 6 de mayo, cuando vence el plazo para oficializar las listas provinciales, el peronismo capitalino no podrá unificar las elecciones conociendo de antemano si el dirigente radical acompañará o no a Luis Juez en la fórmula de Juntos por el Cambio.