Pollo Sobrero: "Se viene la barbarie capitalista o el gran ascenso obrero"

“Ya me estaba quedando con los mechones en la mano”. El cambio de look de Rubén Sobrero , Pollo, se hizo viral cuando se conocieron las primeras fotos de la campaña que lo tiene como candidato a gobernador de Buenos Aires por el FIT. La imagen de un hombre canoso y peinado para atrás es bien distinta a la de aquel de pelo largo teñido de rubio y con barba de tres días. Mientras camina con Letra P por la plaza San Martín de La Plata y se dispone a posar para el fotógrafo frente a la gobernación, cuenta que se decoloró el pelo a los 40 años por “el estrés” producido por un problema familiar que lo llenó de canas: “Parecía un señor grande, me lo teñí y después lo mantuve, pero ya me estaba quedando pelado”, cuenta y sonríe mientras se presta para una selfie con una mujer. En entrevista con este medio, advierte que el sistema capitalista “está en una crisis terminal”, que si llega a la presidencia Javier Milei “dura tres meses” en el gobierno y que le preocupa que eso genere un estallido social: “Los muertos siempre los ponemos nosotros”, advierte. El dirigente ferroviario que militó en la JP, pero que desde los 18 años defiende las ideas trotskistas confiesa que, en un ballotage entre Sergio Massa y Milei, “nunca votaría a un fascista”. Dice que Argentina está frente a un momento bisagra: "Se viene la barbarie capitalista o el gran ascenso obrero".

-¿Está mal administrada?

-Lo que está mal administrado es el país. La provincia forma parte de eso, de cómo discutís tu presupuesto, cuáles son las entradas y salidas, dependés de lo que pasa en el país.

-¿Qué balance hace de la gestión Kicillof?

-Hay que mirar la película: son 38 años de gobierno peronista y hay barrios que no tienen cloacas... inseguridad por todos lados, docentes y trabajadores de salud debajo de línea de pobreza, municipales indigentes. No es una buena gestión.

-¿Quién defendió mejor la provincia, Kicillof o Vidal?

-Ninguno.

-¿Usted qué haría?

-Rediscutiría el presupuesto con la nación. Plantearía qué clase de economía queremos, qué relación con el mundo, con los organismos internacionales, replantearía la deuda externa.

-¿Cómo lo haría?

-Es una deuda odiosa, se puede reclamar. Lo hizo Estados Unidos y México, desconocer la deuda odiosa.

-¿La izquierda no tiene llegada a la sociedad y Massa, Bullrich o Milei sí?

-Estamos ante la crisis terminal del sistema capitalista, un sistema cada vez con más desigualdad social, pobreza, un mundo más autodestructivo. Eso nos lleva a dos lugares: la barbarie capitalista o el gran ascenso obrero.

-¿Hacia cuál de esos dos lugares vamos?

-Espero que al segundo. Estamos viendo las reacciones en Francia y Latinoamérica. En Argentina la gente todavía no quiere ir ahí, quiere castigar a lo viejo, pero con un loco como Milei, que va a traer más crisis.

-¿Qué explicación le encuentra?

-La bronca. 40 años de democracia en deuda con la sociedad. Peleé por la democracia, perdí compañeros por la vuelta de la democracia, pero no peleé por esto, para que te maten por un celular.

-¿Antes la bronca iba a la izquierda?

-Sí, pero hay un proceso mundial. Trump, Bolsonaro, Vox en España…

-¿La sociedad se está derechizando?

-Me resisto a creer en eso. La gente no lo vota a Milei por su programa económico, lo vota por bronca, porque el tipo está en contra de todo. Pero tiene que hacer ruido que te organice una cena Barrionuevo, querer contaminar un río, vender un órgano, tiene que hacer un poco de mella en la sociedad.

-¿Similitudes y diferencias entre Bullrich y Milei?

-Patricia corre con desventaja porque hace dos días estaba gobernando, el otro no gobernó nunca. Podés decir lo que escuchás o ves, pero nunca gobernó, Patricia sí… Macri, el PRO, ya vimos lo que significó.

“¿Vamos hasta la estación de trenes?”, le propone Sobrero a Letra P para continuar con la producción de fotos. Conocedor de los ferrocarriles desde que ingresó a la línea Sarmiento en 1995, se mete a caminar por las vías del Tren Universitario de La Plata hasta llegar a la garita del banderillero, a quien le pide permiso para hacer unas tomas. “¿Cómo no te vamos a dejar a vos?”, responde el operario y sale a contarles a sus compañeros sobre la presencia del secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. “Nos dicen que pasemos”, dice Sobrero tras los saludos y algún mate con los trabajadores. “La Bordó”, lista que lidera en el gremio, fue reelegida cada dos años desde 2001.

-¿En un ballotage entre Milei y Massa, a quién votaría?

-Nunca votaría a un fascista.

-¿Por qué pelean en esta elección?

-Tenemos que pelear por nuestros diputados, senadores, concejales… Sabemos que no tenemos posibilidades de ganar, queremos cuidar el lugar que nos corresponde. Ante un ajuste no es lo mismo tener representación parlamentaria que no tenerla.

-¿Qué opinión tiene de Carolina Piparo?

-No voy a hablar mal de ella a ver si me atropella con el auto (risas). Es grave, hizo justicia por mano propia. Se da cuenta del error y quiere sobornar a los pibes con un par de zapatillas y dos mil pesos. ¿De qué moral me habla? Y separo lo que le pasó, que es muy grave: entiendo el dolor de una mujer que pierde a un chico, es algo que te deja marcado, en eso soy incondicional con ella. Pero cuando pasan los años y tu respuesta es esta, no podés ser candidata a gobernadora. Utilizó el cargo que le dio “la casta” para sobornar e influir en el juicio del marido.

-¿Milei puede llevar adelante el programa de gobierno que anuncia?

-Milei dura tres meses. Sale todo el mundo a la calle, como con Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo. Una cosa es el voto bronca... lo vivimos con De la Rúa, querían sacarse a (Carlos) Menem de encima, pero los que votaron con bronca después terminaron en Plaza de Mayo, porque las cacerolas eran la clase media, que fue la que lo votó. Ahora hay un proceso parecido.

-¿Cómo imagina la protesta social en un gobierno de Milei?

-Es un lugar incómodo, porque los muertos siempre los pone la clase obrera, acordémonos de el 19 y 20 de diciembre, a los muertos los pusimos nosotros. La lucha no es otra cosa que un acto de defensa. Tomar una medida de acción es un acto defensivo. Uno trata de proteger lo que está por perder: la estabilidad laboral, las condiciones sociales, la escuela… es no perder, no es ganar.

-¿Massa, Juan Grabois... el kirchnerismo es todo lo mismo?

-Milité hasta los 18 años en el peronismo; es muy aceitoso, un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Grabois se cansó de decir que Massa era su límite, pero cuando llegó el momento no negoció ir en contra de Massa. Fue para contener el voto de izquierda, pero los diputados y concejales de Massa fueron también en la lista de Grabois, no presentó lista contra lista.

-¿Por qué la izquierda no puede confluir o ampliarse?

-Todos los partidos tienen internas. Tenés peronistas y radicales por todos lados, en el PRO, en el peronismo. El 80% de la izquierda está en el FIT. Que el MAS no esté en el FIT es ridículo.

-¿El MAS no quiere?

-No. Si yo voy a jugar un picado con Messi no le voy a decir quién tiene que ser el capitán. No deja de ser un partido minoritario, pero a pesar de eso estando en el FIT pueden tener un lugar de debate que hoy no tienen. Después discutimos qué hacemos, pero hoy hay que fortalecer esta herramienta. Cuando tengas un problema, sabés que vamos a estar al lado tuyo, los demás no. Nos pueden criticar otras cosas, pero que somos incondicionales de la clase no lo puede negar nadie.

Ping-pong

Letra P invitó a un ping-pong que consiste en que el entrevistado dé una opinión, un concepto sobre la persona que se le nombra. A continuación, trece nombres de la política, según el Pollo Sobrero:

Sergio Massa: “Embajada”

Patricia Bullrich: “Represión”

Javier Milei: “Locura total”

Alberto Fernández: “¿Está?”

Cristina Fernández de Kirchner: “Se fue”

Axel Kicillof: “38 años de peronismo”

Carolina Piparo: “Cómplice de intento de homicidio”

Néstor Grindetti: “Panamá Papers”

Victoria Villarruel: “Fascismo a elevadísima potencia”

Máximo Kirchner: “PlayStation”

Juan Grabois: “Desilusión”

Horacio Rodríguez Larreta: “Se la creyó”

Luis Barrionuevo: “El muchacho de los negocios”