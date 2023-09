En la misma línea, se refirió a un escenario de protesta social en un gobierno de Milei : “Es un lugar incómodo, porque los muertos siempre los pone la clase obrera ; acordate del 19 y 20 de diciembre, los pusimos nosotros”. En ese sentido explicó que “la lucha es un acto de defensa”. “Cuando uno toma una medida de acción, son actos defensivos, tratás de proteger lo que venís perdiendo: tu estabilidad laboral, tus condiciones sociales, la escuela… es no perder, no es ganar”.

Las razones por las que Milei obtuvo más de 30 puntos en las PASO convirtiéndose en el candidato más votado es motivo de análisis en los demás campamentos. Para Pollo Sobrero, “(la gente) no lo votó a Milei por su programa económico, lo votó por bronca, porque el tipo está en contra de todo”. Y continuó: “Hay que dejarlo hablar. Tiene que hacer ruido que te organice una cena Barrionuevo, querer contaminar un río, vender un órgano (...) tiene que hacer un poco de mella en la sociedad”. Y concluyó que “es un voto equivocado y de bronca. Cuando vos tengas un problema, sabés que vamos a estar al lado tuyo, los demás no. Nos pueden criticar otras cosas, pero que somos incondicionales de la clase obrera no lo puede negar nadie”.