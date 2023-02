Pérsico: "No tenemos candidato a presidente; nos une el espanto"

“Hoy no tenemos ningún candidato a presidente. Estamos tratando de buscarlo en unidad y vamos a apoyar al que esté en mejores condiciones de ganar (…) para evitar volver al macrismo. Si eso no es posible, se competirá en las PASO”, respondió el dirigente ante la consulta de Letra P y redondeó el concepto: “Encontrar un candidato va a ser más fácil para el Frente de Todos que para la oposición, que es un quilombo: a nosotros nos une el espanto ante esa oposición y tenemos el convencimiento de que todos juntos triunfaremos”.

De los dichos del dirigente, titular de la Secretaría de Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, se desprende además que –al menos por le momento– el flamante partido no adhiere, no toma como propia, a ninguna de las precandidaturas que ya tiene la coalición oficialista, entre las que se cuentan –por defecto– la del presidente Alberto Fernández y las del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y del dirigente Juan Grabois; mientras que también suenan otros nombres del kirchnerismo para engrosarla, como el ministro Eduardo de Pedro y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, además de la propia Cristina Fernández de Kirchner (CFK), a quien el FdT en pleno le pedirá que revea su decisión de no postularse.