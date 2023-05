El referente del Movimiento Evita Fernando Navarro consideró "un error" que el presidente Alberto Fernández no haya sido invitado al acto que este jueves encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo para conmemorar los 20 años desde que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada.

"Es un error, todos somos compañeros. Personalizar no ayuda porque achica el debate, es como poner a alguien en la mira, y cuando ponés a alguien en la mira es porque vas a disparar y eso no es bueno", sostuvo al ser consultado sobre la decisión de La Cámpora de no invitar al acto al jefe de Estado.