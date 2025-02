Pánico en la Casa Rosada por la furia de Karina Milei, la dueña de la guillotina libertaria

Hace menos de dos semanas fue echado Ramiro Marra , tanto del partido que conduce Karina como del consejo de asesores económicos en el que en algún momento lo refugió el jefe de Estado. La razón que esgrimieron en su momento, que el propio Milei ratificó este lunes en una entrevista televisiva, es que el legislador votaba a contramano del libreto libertario, asociándose en muchas oportunidades a los proyectos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri . Aún así, Marra no formaba parte de la orgánica partidaria desde hace casi un año y no tenía diálogo con la secretaria general desde que se cruzaron en el Hotel Libertador antes de asumir el poder.

También estuvo haciendo un seguimiento de la polémica en torno al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Al jefe de los abogados del Estado, que finalmente fue reemplazado por un hombre cercano a Santiago Caputo, lo acusaban de no defender los intereses del Gobierno en distintos litigios judiciales y de pasar la mayor parte de su tiempo fuera del país, sin previa autorización del Presidente.

A estos cinco casos, registrados en lo que va del año, se le suman más de 66 en el primer año de gestión. El número, prácticamente récord, puso en guardia a muchos otros integrantes del gabinete, que eligieron el silencio o el extremo bajo perfil para evitar cualquier tipo de tensión política. Aun así, fuentes relevantes de la Casa Rosada anticipan que los cambios no se detendrán, si fueran necesarios.

La lista negra de funcionarios que no funcionan

Con los últimos desplazamientos, son pocos los funcionarios que El Jefe considera que no funcionan del todo como le gustaría. Uno de los que todavía sigue en pie es el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, a quien mudó de su despacho en el primer piso de Balcarce 50 a un una modesta oficina en el edificio Shell Mex porque consideraba que todavía mantenía vínculos con su anterior jefe, el desplazado Nicolás Posse.

En la administración libertaria reconocen que la secretaria general hace varios meses lo tiene dentro de su ya clásica lista negra de funcionarios que no funcionan, aunque todavía no tomó la decisión de desplazarlo. Hay quienes creen que no lo hizo porque tiene un perfil técnico útil en el Gobierno, difícil de reemplazar, pese a que algunas fuentes oficialistas coinciden en que también es un lugar natural para Manuel Adorni, el funcionario que oficia de vocero una vez a la semana y dedica buena parte del resto del tiempo a gestiones más ejecutivas que no trascienden en las redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1888969910744736078&partner=&hide_thread=false Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Karina Milei controla hasta los pasos dentro de la Casa Rosada

Por estas cualidades y pese a que el jefe de Estado ratificó el lugar de relevancia que tiene Caputo en el manejo de la estrategia política y de gestión, en el entorno de la menor de los Milei aclaran que el "triángulo de hierro" no es equilátero. La aclaración, que hacen en privado para diferenciarse del asesor, no es inocente: buscan posicionar a Karina por encima de Caputo y no en igualdad de condiciones.

Aún así, el estratega del relato libertario entiende como pocos su lugar en la Casa Rosada. Tiene el manejo de numerosas áreas, desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Ministerio de Justicia y el de Salud, hasta el control de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación política que nació con el auspicio de buena parte del equipo de comunicación que lidera Caputo. Sin embargo, consulta cada decisión que toma con los hermanos Milei.

karina caputo.jpg Karina Milei y Santiago Caputo, dos caras del triángulo de hierro que, aclara el entorno de Kartina, no es equilátero.

Eso no evitó que, en algunas oportunidades, hayan chocado algunos intereses entre los entornos de la secretaria y el asesor. De hecho, hace dos semanas, los efectivos de la Casa Militar, que tienen a cargo la seguridad dentro de las paredes de Balcarce 50, sitiaron parte del ingreso al Salón Martín Fierro, donde Caputo tiene su base de operaciones.

La medida fue un pedido explícito de El Jefe, para estar al tanto del ingreso y el egreso de personas a este despacho. Hizo efectiva la orden María Belén Agudiez, una de las secretarias de Karina, que, junto a Eduardo Menem, busca ponerle ciertos límites a los integrantes de Las Fuerzas del Cielo. No por nada, los Gordo Dan boys bajaron su exposición pública de forma notable en los últimos días.

Es más, algunos funcionarios y dirigentes políticos que visitan el salón en el que se rinde homenaje a José Hernández fueron escoltados en persona por Sebastián Ignacio Ibáñez, el coronel mayor de Artillería encargado de la Casa Militar. Con el encargado de la seguridad del jefe de Estado y los más altos funcionarios y con estos nuevos cambios en el Gobierno, Karina Milei busca consolidar -más- su influencia en el Gobierno.