Pablo Moyano apura a la CGT y amenaza con paro general para diciembre con los gremios de transporte

El camionero busca respaldo en la mesa de gremios de transporte, el espacio que conformó con ferroviarios, aeronáuticos, portuarios, marítimos, metrodelegados y taxistas, y que desde el paro del 30 de octubre viene sufriendo un golpe tras otro por parte del Gobierno.

El acuerdo de los gremios aeronáuticos con Aerolíneas Argentinas dejó en stand by las medidas de fuerza y enfrió uno de los conflictos más calientes de ese frentre gremial. La postura acuerdista de los pilotos de Pablo Biró, los aeronavegantes del moyanista Juan Pablo Brey, entre otros sindicatos, generó una grieta en la Mesa de Transporte.

El líder de La Fraternidad y una de las piezas claves de la Mesa de Transporte, Omar Maturano, salió a pegarles: "Esa Mesa Nacional de Transporte que creó La Fraternidad se va a desarmar. Pero no por nosotros. Se va a desarmar por otros sindicatos, que no tienen historia, no tienen lucha... son pilotos de avión, aeronavegantes, no conocen el verdadero sindicalismo. No conocen la pobreza. Eso nos va a romper", lanzó el secretario general del gremio ferroviario.

Mesa del Transporte

Moyano ya había recibido otros golpes en su intento de consolidar la Mesa de Transporte como una barricada de lucha contra el gobierno libertario. A horas del paro del 30 de octubre, se bajó la Unión Tranviarios Automor (UTA), de Roberto Fernández, que logró acordar su paritaria y depuso las medidas de fuerza. Después, el lider de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, renunció a la presidencia de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) con críticas a la posturas del camionero y sus pares que se sumaron a la Mesa del Transporte.

El lunes, en una entrevista con El Destape, Moyano le dedicó un tiro por elevación a Fernández, el líder de los choferes de colectivos."Somos siempre las mismas caripelas que nos enfrentamos cuando hay un gobierno de derecha como en este caso, eso nos da la tranquilidad y lo que la gente nos reclama: confrontar contra este Gobierno", dijo, consultado sobre si la UTA podría adherirse a una nueva medida de fuerza.

En esa construcción de un diciembre con nuevas medidas de fuerza y protestas contra el Gobierno, Moyano sigue articulando muy de cerca con las dos CTA, que tienen pensado hacer el 5 de diciembre una jornada federal de lucha.