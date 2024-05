Nuevos despidos en Techint: recortan personal en la planta de Valentín Alsina

"No han llegado telegramas de despido pero a estas cinco personas no las dejaron entrar a la empresa. Hay dos compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y tres supervisores de ASIMRA a quienes no les llegó la carta documento con el motivo", señaló el delegado Diego Albes en conversaciones con este medio. "Sabemos que hay una arremetida contra los trabajadores", agregó.