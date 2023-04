No me apura nadie: María Eugenia Vidal dirá a fin de mes si es candidata

Tras el renunciamiento de Mauricio Macri a la candidatura presidencial y con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich lanzados y en plena disputa interna, la diputada María Eugenia Vidal aseguró que definirá a fin de mes si se postulará como candidata a presidenta para competir en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Además, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner no tiene sucesor, y que la oposición va a ganar la provincia de Buenos Aires.

"Me puse como plazo definirlo a fines de este mes", sostuvo Vidal al ser consultada sobre si seguía en carrera por el Sillón de Rivadavia, al tiempo que tiró un dardo incluso a sus competidores internos al asegurar: "Las ansiedades son de los políticos, no de los argentinos".

"Mi mayor aporte es lo que vengo haciendo desde el último año: recorrer el país, trabajar en el Congreso con propuestas concretas para mejorar la vida de los argentinos, trabajar en un programa económico sólido para cuando nos toque gobernar y ofrecerle ayuda al Gobierno hoy porque está claro que no sabe cómo salir de esto y los argentinos no pueden esperar al 10 de diciembre", señaló la exgobernadora.

Tras advertir que el Congreso no ha podido dar solución a temas como la Ley de Alquileres, la legisladora nacional planteó: "Después no nos quejemos de que la gente está enojada con la política". En esa línea, al referirse a la interna de Juntos por el Cambio, la referente del PRO se mostró molesta con esa situación: "Tres candidatos, cuatro candidatos, un candidato, una urna, boleta electrónica... Me da vergüenza ajena esta discusión, porque mientras tanto pasa esto de la beba (que vivía en la calle y falleció a metros de la Casa Rosada), en Rosario matan chicos".