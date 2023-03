Política UNA DÉCADA EN EL VATICANO No consideramos a Jorge Bergoglio un aliado, aunque tengamos enemigos comunes La directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir mira al papa desde el movimiento de mujeres, la lucha por el aborto y la agenda integral de derechos: "Francisco es una versión renovada de Bergoglio".

Recuerdo perfectamente el momento en el que se anunció la designación de Jorge Bergoglio como papa Francisco . Estaba escuchando la radio, y los corresponsales argentinos acompañaban la espera del humo blanco mezclados entre la multitud, frente a la Basílica de San Pedro. La transmisión tomó con alguna dificultad el audio del micrófono que anunció su nombre y las aclamaciones de la gente llenaron el bache de los periodistas, mudos ante la misma sorpresa que me ganaba a mí, a miles de kilómetros. “Dijo Bergoglio, ¿no?", “es nuestro cardenal”. Mientras trataban de confirmarlo antes de hacer pública la información, mi primer pensamiento fue: “Ya no hay ninguna chance de que nuestra lucha por el aborto tenga final feliz”.

En sus primeros años como máxima autoridad religiosa, su influencia se mantuvo como obstáculo más o menos explícito. Una figura del peso político del entonces senador Aníbal Fernández consideró que “el clima social en la Argentina cambió tras la asunción del primer papa argentino y ya no es problable que se legalice el aborto en el país".

Sin embargo, dos años después, Francisco tuvo un gesto que lo diferenció de sus antecesores. En ocasión del Jubileo del Año Santo Extraordinario (entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016) posibilitó que el aborto sea perdonado. Hasta ese momento, las mujeres que recurrían a la práctica se exponían a la excomunión latae sententia, según el canon 1398 del Código de Derecho Canónico. La absolución estaba en manos exclusivamente de obispos o confesores con estatus especial. El castigo no evitó que las mujeres católicas abortaran, como lo han demostrado numerosas investigaciones en diferentes lugares del mundo. Quizás por ello y por la preocupación de la Santa Sede ante la sostenida diáspora de fieles, la decisión de la “Bula de la Misericordia” terminó extendiéndose sin plazo, trasladando la postestad del perdón a todos los sacerdotes en sus parroquias.

mi primer pensamiento fue: “Ya no hay ninguna chance de que nuestra lucha por el aborto tenga final feliz”.mi primer pensamiento fue: “Ya no hay ninguna chance de que nuestra lucha por el aborto tenga final feliz”. "Mi primer pensamiento fue: 'Ya no hay ninguna chance de que nuestra lucha por el aborto tenga final feliz'".