Nicolás Mayoraz: "La Libertad Avanza es la oposición a Pullaro y lo va a reafirmar en las urnas"

-Sí, en primer lugar por el hecho de que La Libertad Avanza no tenía partido en Santa Fe y en la elección de 2023 mucha gente te dice que no había candidato a gobernador que representara a Milei. Valoran que ahora haya candidatos propios.

-¿Y qué resultado esperan?

-Nuestro objetivo siempre fue tratar de captar el electorado que votó a Javier Milei en las presidenciales y que como no tenía candidato a gobernador, mayoritariamente optó por Pullaro. Tenemos que recuperar ese voto, que no es un voto de Pullaro si no de Milei. El desafío es que la gente vea que los representantes de Milei somos nosotros y no otras listas que intentaron copiar discursos, colores, estéticas.

-¿Tienen números al respecto?

- No tenemos encuestas, así que no podemos manejar un número. Vemos algo que se repite y es la presencia de mucha gente que no ha decidido el voto todavía. Creo que se va a definir en estos últimos días, pero hay casi un 40% de gente que no sabe. Y eso me da también un poco de temor de gente que no vaya a votar.

Embed Elecciones 2025 - Cierre de listas de Santa Fe

-¿A qué lo adjudica?

-Esto fue hecho a propósito por Pullaro, tratando de invisibilizar la reforma constitucional, la importancia que tenía y mostrarlo como una elección donde está validando su gestión. Es deliberado. La elección ha sido puesta junto con la de las primarias a concejales cuando podría haberla hecho con las generales para que el Estado explique primero que había una reforma constitucional. Debía hacerlo y no lo hizo.

-¿Y qué resultados esperan en los departamentos?

-Juan Pedro Aleart es favorito a ganar en el departamento Rosario. Tiene conocimiento público, es muy querido por la gente, no tiene rival. En el departamento Belgrano está Javier Meyer que también va a ganar, tiene muy buenas chances.

-¿Puede haber sorpresas?

-Ana Cantiani también va a hacer una muy buena elección y puede llegar a dar la sorpresa en la Capital. En el departamento San Lorenzo vemos muy bien posicionada a Eugenia Rolón, que compite contra dos representantes de la casta política como el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y el senador departamental Armando Traferri. En Castellanos, Bryan Meyer también está muy bien, si bien compite con Alcides Calvo y es muy difícil ir contra los senadores. Virginia Gianoli, en San Cristóbal, se la está peleando a Felipe Michlig. En algunos lugares vamos a dar sorpresas interesantes.

Los temas de la Reforma Constitucional

-¿Es viable la eliminación del Senado mientras se plantea que la ley no habilita esa discusión?

-No es que no se puede, es que no quieren. Se sacaron la careta. La Constitución dice que la reforma parcial se puede hacer por artículos o por materias. Entonces debió elegirse un solo formato. En esta ley, este mamarracho que hicieron, optaron por las dos cosas. Eso nos habilita también a resolver si queremos o no unicameralidad. Y somos optimistas de que vamos a tener el número para forzar o sostener esta interpretación. En el derecho constitucional se entiende que si bien la ley, lo que sería el poder preconstituyente, limita al poder constituyente, siempre hay una mirada deferente hacia el poder constituyente, que serían los convencionales. Puede ser opinable, como de hecho respeto a los que opinan lo contrario, pero acá no hay ningún cuestionamiento que tenga sustento que pueda ser revisado por la justicia.

Embed La casta de Pullaro se ríe de nosotros. Pretenden que les creamos que ellos van a “ponerle límite a los privilegios del poder” cuando no se animan a tocar el Senado. Mirá el video. pic.twitter.com/ThP1LRPPur — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) April 1, 2025

-¿Ve posibles aliados para poder conseguir ese número?

-Podemos encontrar hasta gente dentro del mismo bloque de Unidos que pueden estar a favor de resolver esto. El Partido Socialista siempre lo sostuvo, la Unión Cívica Radical también. El único que viene con este planteo es Pullaro, porque tiene un acuerdo de casta con los senadores para que le sacaran la ley. Tranquilamente podemos buscar acuerdos con esos sectores. Si lo que queremos es reducir el costo de la política, podemos lograr perfectamente que haya una representación de los departamentos en una cámara única sin necesidad de tener un Senado que responde más bien a la lógica de otras épocas Los senadores no representan a los departamentos, se representan a ellos mismos.

-La Iglesia impulsó a través de un comunicado para que se incluya un texto contra el aborto en la propia Reforma. ¿Coincide?

-La vida desde el momento de la concepción ya está protegida en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales. Lamentablemente hay una ley que para mí es inconstitucional y en la ley provincial no incluyeron este tema. Si se diera la discusión porque alguno quisiera incorporarlo, nosotros vamos a dar el debate y por supuesto vamos a sostener que la vida se defiende desde la concepción. Está en la génesis de La Libertad Avanza.

-¿Tiene que estar habilitada la reelección al cargo de gobernador?

-Lo lamentable es que se hizo una cuestión personal la reelección de Pullaro, no se planteó en términos abstractos. Cuando Hermes Binner planteó la reforma, él se autoexcluyó de entrada del debate diciendo que la quería, pero por una figura institucional, no para hacerlo personal. Y acá tenés un tipo que se presenta y lo primero que te plantea es que él es el candidato. Nos parece reprochable la actitud que tuvo. Además, con la alternancia no le ha ido mal a Santa Fe. Incluso los gobernadores que han querido volver han podido, lo han hecho y han ganado, salvo uno. Lo hicieron Obeid y Reutemann siendo reelectos, el único que no lo logró fue Bonfatti. De todos modos, no nos parece un tema trascendente, más bien le interesa a la política.

El apoyo de Javier y Karina Milei

-¿Tuvo suficiente apoyo del Gobierno?

-Totalmente. Pude estar con el Presidente en Expoagro, después él tuvo viajes y demás. Su agenda ha sido bastante complicada en este mes que ha transcurrido, pero siempre tuve el apoyo de Karina Milei, de Romina Diez, de Patricia Bullrich que ha venido y otros funcionarios con los cuales nos hemos reunido. Tenemos un apoyo completo del Gobierno.

Embed Rosario será la primera ciudad donde aplicaremos la Ley Antimafia. La lucha contra los narcos es total: ¡cae toda la banda!



Gracias @romidiezok, @NicolasMayoraz y @JAleart por apoyar esta ley clave. Éxitos en la elección, su trabajo es clave para la Argentina que estamos… pic.twitter.com/BH5bgnO1fM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2025

-¿Esa agenda y los problemas que ha tenido Milei en el plano nacional pueden haber jugado en contra de su campaña?

-No. A la gente no le importa si los jueces son elegidos o no, si los sacan, si es por decreto, si es por decisión del Senado. Le ha importado muy poco el tema Libra. Mira otras cosas, como lo que pasó en Bahía Blanca y la reacción del Gobierno de inmediatamente ir a prestar ayuda, en Santa Fe miró que cuando fue el otro día el desastre en Funes, Casilda y otras localidades aledañas, respondió con ayuda económica. Además de que la gente valora la baja inflación, que la economía se empiece a recuperar. Está esperanzada con que empiecen a verse resultados de estas políticas económicas. Creo que está enfocada en eso, además de la seguridad en ciudades como Rosario.

-¿Hubo un uso de campaña de la seguridad?

-Nuestro trabajo fue clarificar, porque nos pareció que Pullaro se había atribuido logros que no le correspondían. Rosario redujo los niveles de homicidios solamente porque intervino Patricia Bullrich con el Plan Bandera. Si no, esto seguiría siendo lo mismo que estaba antes.

-¿La Libertad Avanza se va a transformar definitivamente en la oposición en Santa Fe o puede terciar el peronismo?

-La Libertad Avanza ya es la oposición al gobierno de Pullaro y se va a reafirmar en las urnas en cualquier escenario. El kirchnerismo está tan desdibujado con toda la crisis que está viviendo el PJ con sus distintas variantes, escudos y sellos que les resulta difícil plantarse desde ese lugar. El exgobernador (por Omar Perotti) que debería ser la figura principal de la oposición no actúa como eso, entonces parece que están en un proceso todavía muy complicado como para poder ponerse el traje de oposición.