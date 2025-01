Nicolás Maduro asume su tercer mandato en una Venezuela explosiva

Los preparativos represivos del gobierno de Nicolás Maduro, la memoria fresca de la brutalidad aplicada a quienes protestaron tras la irregular elección presidencial del 28 de julio y, por qué no, cierta fatiga y sensación de que no existe manera de vulnerar a ese régimen hizo que la manifestación realizada este jueves por la oposición venezolana no fuera todo lo masiva que desearon sus organizadores.