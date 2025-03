Neuquén: el proyecto de Ficha Limpia dio otro paso adelante en la Legislatura

El proyecto oficial propone modificar el artículo 68 de la Ley Electoral 3053 , estableciendo que quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos comunes, contra la administración pública o relacionados con el tráfico de estupefacientes, no puedan ser postularse a cargos públicos. En tanto, la iniciativa del PRO-NCN amplía la restricción a todos los delitos del Código Penal y mantiene la inhabilitación aun después de cumplida la condena.

El debate se centró en aspectos como la inclusión de delitos culposos y el delito de calumnias e injurias, la restricción para quienes ya cumplieron su condena y la posibilidad de considerar la suspensión del juicio a prueba. Al respecto, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) advirtió que, de no llegar a un consenso, el proyecto no avanzará. “Si todos se mantienen en sus posiciones, no va a salir”, avisó, advirtiendo sobre la necesidad de alcanzar consensos.