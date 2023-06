Milei cedió lugares en la lista bonaerense para Diputados y profundizó su pelea con Kikuchi

Hasta el viernes, Milei había comunicado los dos primeros lugares de la lista para la Cámara de Diputados: el economista Alberto "Bertie" Benegas Lynch y la periodista Marcela Pagano.

Este sábado se conoció el resto de la nómina de la provincia de Buenos Aires. El tercer lugar fue para Guillermo Montenegro, secretario General del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires.

En el bunker de Milei cuentan a Montenegro como aliado de su compañera de fórmula, la diputada Victoria Villarruel, a quien conoció como director Ejecutivo de la fundación Oíd Mortales, dedicada a "defender, promover, fortalecer y difundir sus valores por medio de la educación".

El cuarto lugar lo definió la candidata a gobernadora y diputada Carolina Píparo, quien eligió a su asesora María Lorena Macyszyn.

Contra la voluntad de Milei, el quinto y el séptimo lugar quedaron para apoderados de fuerzas que permitieron constituir a la Libertad Avanza como frente electoral. El primero de ellos es el más controvertido: Pablo Ansaloni, titular del partido Fe, creado por el fallecido titular del gremio de empleados rurales UATRE Gerónimo Venegas.

Ansaloni es también dirigente de Uatre y fue diputado nacional entre 2017 y 2021. Asumió por Cambiemos, pero en 2019 se convirtió en aliado del Frente de Todos con el padrinazgo de Sergio Massa. Un año antes de terminar su mandato, se filtró una polémica frase suya en una charla virtual con los ruralistas.

"Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están", había dicho en ese momento. Nunca lo aclaró y en diciembre sería diputado por Milei.

El séptimo lugar de la lista bonaerense de la Libertad Avanza fue para Eduardo Falcone, referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otro de los partidos que permitió oficializar La libertad avanza y que por su historia poco tiene que ver con las ideas libertarias de Milei.

Por su pelea con el diputado, Kikuchi no tuvo lugar en la lista nacional y negocia un lugar en la Legislatura bonaerense. Debió renunciar como apoderado a la Junta Electoral de la provincia y fue reemplazado por la mamá de Milei, Alicia Lucich.

Mejor suerte tuvo Sebastián Pareja, operador bonaerense de la Libertad Avanza: su lugar en la Junta Electoral se lo dejó a su abogado de confianza Julián Akerman. No tenía la relación rota con Milei.

Los otros nombres

La otra novedad de este sábado es que el legislador porteño Oscar Zago se mudará al Congreso: quedó en segundo lugar en la lista porteña. Lo reemplazará Jorge Reta, brigadier retirado casco azul. Participó de la guerra de Bosnia del lado de Naciones Unidas y es cercano al legislador Ramiro Marra.

El resto de la lista porteña con chances de ganar una banca ya había sido anunciado: Diana Mondino ocupa el primer lugar y Sandra Portobello, el tercer puesto. La expectativa es ganar tres bancas.

En Mendoza, Milei también cedió: el primer lugar fue para Mercedes Llano, del Partido Demócrata. Se necesita superar los 15 puntos para obtener una banca y los liberales creen que pueden llegar con los votos que consiguió en la elección local Omar De Marchi. El segundo puesto es para el economista Facundo Correa Llanos, con pocas chances de llegar al Congreso.

En Córdoba ya estaba confirmada la lista con María Celeste Ponce, abogada y militante de "Pumas libertarios", y Gabriel Bornorini, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).

En Santa Fe también se había anunciado a la economista Romina Diez, secundada por el diputado provincial Nicolás Mayoraz. La expectativa de los liberales es ganar al menos una banca por cada provincia.