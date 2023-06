Javier Milei aclaró este viernes que La Libertad Avanza no tiene postulantes en las elecciones provinciales de este domingo en Formosa y Córdoba , preocupado por quedar vinculado a nuevas derrotas justo después de presentar las listas nacionales con vistas a las PASO.

La mayor tensión es por la lista de Buenos Aires a la Cámara de Diputados, donde ya están definidos los primeros dos lugares: el economista Bertie Benegas Lynch y la periodista Marcela Pagano . Las expectativas son ganar al menos entre siete y ocho bancas, por eso el resto de la nómina es motivo de una fuerte disputa en las oficinas partidarias. "Milei quiere que todos le respondan y no lo está logrando", reconocieron a Letra P .

Para no distraerse, el diputado envió un comunicado en el que ratificó que el domingo no estará al tanto de ninguna contienda provincial. "La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en las provincias de Córdoba y Formosa", señaló, pero aclaró que el espacio "sí competirá con boleta a diputados nacionales en dichos distritos en las elecciones PASO y generales".