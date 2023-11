Además de las charlas con los empresarios, Macri mete presión a dirigentes del PRO del interior para que se inclinen por Milei: llama a los "tibios" -como los califican en su entorno- y les pide que se definan públicamente. A los más reacios les dice que, al menos, “ayuden por abajo”.

Hasta ahora, no logró el volumen de apoyos esperados, aunque en el PRO confían en que habrá una lista de dirigentes que se expresarán antes del 19N. En ese sentido, algunos miran a su primo Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño electo, que todavía no hizo explícito su voto y podría hacerlo antes del ballotage.

Bullrich y Macri, atentos a la fiscalización

En La Libertad Avanza insisten en que la fiscalización es uno de los temas clave de la próxima elección y por eso el PRO se comprometió a darles refuerzos para la segunda vuelta. En rigor, los libertarios ya intentaron sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados de octubre, con mesas aisladas en las que Milei sacó cero votos, para demostrar que le robaron. “Microfraude”, es la palabra que buscan instalar.

Desde un municipio gobernado por el partido amarillo en el conurbano aseguraron a Letra P que Macri no se mete personalmente en el tema, del mismo modo en que no se involucró en la fiscalización de JxC, aunque sí en la financiación. “El PRO formalmente no tiene ni ánimo ni recursos para eso, Macri se dedica a hacer medios y a conversar con dirigentes, no organiza operativos de nada, aunque si él no financia no podría arrancar nada”, explicaron.

Macri se ocupó de dejar al mando a un hombre propio, el senador por la provincia de Buenos Aires José Torello, gran conocedor de las reglas electorales, para coordinar el operativo de fiscalización. También aportó Patricia Bullrich, que le arrimó gente a Milei para colaborar con un esquema más sólido. Paula Bertol, Laura Alonso y Guillermo Dietrich articulan puentes para coordinar logísticamente el arsenal de fiscales, junto al diputado electo Damián Arabia y Guillermo Sánchez Sterli en la Provincia.

Malestar entre los libertarios

Milei buscó dar un gesto hacia sus propias filas, donde hay el enojo por la intervención de Macri en la campaña no se disimula, y por eso aseguró a la prensa que lo abordó a la salida del Congreso que “el único jefe de campaña sigue siendo Karina”, en referencia a su hermana y principal operadora del espacio. Además, en diálogo con C5N, dijo que “no se negocian” ninguno de los puntos de su política económica. Desde la eliminación del Banco Central a la dolarización, todas seguirán en pie.

El desánimo se extiende entre los seguidores de Milei y también entre su círculo de confianza. Lo blanqueó en Twitter su hasta ahora principal vocero económico, Carlos Rodríguez, que aseguró estar “bloqueado” para hablar en los medios.

Alberto Benegas Lynch (h), el “prócer” de los libertarios y padre del diputado electo con su mismo nombre, pidió que no aparezca “la absurda pretensión por parte de los de siempre de domarlo a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie". Fue una indirecta hacia Macri, decidido a armar un nuevo guión para el candidato libertario.