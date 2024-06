Matías Lammens quiere armar un "gran frente" para enfrentar a Javier Milei

En 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renovará 13 bancas en la Cámara de Diputados . Además, también se definirán los tres escaños en el Senado , que hoy ocupan Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Mariano Recalde (UP).

La propuesta de Matías Lammens

La propuesta del legislador porteño que fue ministro de Turismo y Deportes durante la gestión del Frente de Todos pone en el horizonte una de las estrategias que se viene discutiendo desde el arco opositor más férreo en el Ciudad, donde una buena parte del radicalismo también empieza a mostrar su descontento con el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y con la postura del PRO en general.

“Hay que empezar a trabajar los matices, empezar a hablar con los bordes blandos de las coaliciones, empezar a construir un frente más grande”, consideró Lammens en ese contexto en el que pidió “no ponerse colorado” y “trabajar con valentía”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MatiasLammens/status/1800864895405052384&partner=&hide_thread=false Estos últimos días vi que quienes apoyan la Ley Bases nos quieren llevar nuevamente a la disputa entre kirchneristas y anti kirchneristas. Es ridículo y tramposo el planteo: muchos que nunca fuimos k, incluso muchos que fueron abiertamente anti k durante años, nos oponemos a esta… — Matías Lammens (@MatiasLammens) June 12, 2024

“Hoy la nueva polarización es entre los que están con Milei y los que no estamos con Milei. Y entre los que no estamos con Milei, tenemos que construir un gran frente. Hay que buscar a algunos con los que estuvimos enemistados, con los que no teníamos tantas coincidencias pero tenemos coincidencias de fondo”, aseguró.

“Gobierna Milei, así que tratemos de encontrar las coincidencias, dejémonos de joder”, sentenció.