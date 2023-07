Lousteau está molesto con los peros que le pone el equipo del precandidato del PRO. “Jorge Macri no quiere debatir”, acusó en TN y reveló: “La condición que puso el equipo es que, si hay debate presidencial, hay debate local”. El ex ministro de Economía está seguro: “Dicen que es una decisión del PRO y no es una decisión del PRO”.