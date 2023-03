Los municipios, el flanco débil de Frigerio en Entre Ríos

Siempre lo dijo. Rogelio Frigerio no se cansa de repetir que la unidad tiene que ser el camino para Juntos por el Cambio (JxC) en Entre Ríos. Con su voluntad, por ahora, no alcanza, y la interna nacional no suma. En ese escenario, aparece un problema más para el principal candidato de la oposición: la ausencia de candidaturas fuertes en los municipios.