Los gobernadores definen la conducción del Consejo Federal de Inversiones

Algunas candidaturas quedaron en el camino. Llayora no se movió por Screnci y, hacia el fin de semana, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) no habían podido unificar su apoyo a una misma figura. Desde afuera, el extitular de la UCR Gerardo Morales también hizo lo suyo y evitó que el gobernador jujeño Carlos Sadir apoyara al candidato de Valdés. Mientras tanto, el peronismo se encolumnó, sin fisuras, detrás de la reelección de Lamothe, y habría conseguido la adhesión de fuerzas provinciales.

"Vamos a tratar de sacarlo por unanimidad. Si no llegamos, tendremos la mayoría", le confirmó un gobernador de Unión por la Patria (UP) este lunes a Letra P. En JxC admiten que la división complicó demasiado el panorama, al tiempo que la figura de Lamothe no genera demasiada resistencia. "Hizo una muy buena gestión", dicen en una de las provincias que impulsaba otro nombre para el CFI.