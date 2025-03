Libragate: la oposición firmó dictamen para crear una comisión investigadora, pero el oficialismo lo desconoce

Pero la historia no está terminada: el oficialismo reconoció el dictamen, porque el emplazamiento para llamar a las comisiones disponía que los despachos llegarían recién este miércoles. Como eso no ocurrió, para LLA es inválido. Los bloques firmantes no lo entienden así: creen que la citación era flexible y lo hicieron valer con un despacho que reunió 34 firmas, justo la mitad más uno de los integrantes del plenario. De todos modos, no se descarta reeditar los plenarios este miércoles para despejar dudas.