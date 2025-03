Libragate: la oposición acuerda interpelar a Guillermo Francos y mete presión para citar a Karina Milei

Javier Milei recibió un fuerte cimbronazo este martes en el Congreso : la oposición de la Cámara de Diputados acordó avanzar con dictámenes para interpelar a Guillermo Francos por el Libra´gate. Todavía no hay una mayoría para citar a otras figuras del Ejecutivo, como Karina Milei , Manuel Adorni o Mariano Cúneo Libarona , pero la citación al jefe de Gabinete mete presión.

El oficialismo no aceptó los dictámenes y pidió que las reuniones, como estaban previstas, se hagan el miércoles y que, en tal caso, deberían posponerse los horarios, para no chocar con la sesión que debatirá el DNU que habilita a Milei a negociar con el FMI. La definición final, de todos modos, será en el recinto en 15 días, donde el Gobierno jugará su última carta para evitar que la venta de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el Presidente, no se convierta en el cisne negro de su gestión.