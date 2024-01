Ley ómnibus: el Gobierno negocia cambios con las provincias petroleras para poder dictaminar

La primera reunión se realizó en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el equipo del Ejecutivo fue liderado por el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, quien se comprometió a enviar una respuesta a los reclamos antes de terminar el día. El plazo no es casual: este miércoles se reunirán los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), para advertir que si no son escuchados, no aportarán sus votos para el proyecto oficial.