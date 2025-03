Lesa humanidad: la oposición legislativa no cree que sea posible incluir delitos de ERP y Montoneros

La propuesta de Javier Milei de encuadrar a los delitos cometidos por agrupaciones políticas de los setenta como crímenes de lesa humanidad -que por lo tanto no deberían proscribir- no cuenta por ahora con el beneplácito de la oposición en el Congreso , donde tampoco está claro cuándo llegará la prometida iniciativa de ley.

La Lesa humanidad de Milei

Las diferentes tribus de la oposición no entienden cómo hará el Gobierno para declarar imprescriptibles crímenes por violencia política. "Los delitos de los grupos armados no fueron considerados de lesa humanidad porque no fueron cometidos por un Estado a la sociedad. Además, en el momento que se cometieron no estaba ratificado en la Constitución la Convención", explicó a Letra P una diputada radical que sigue estos temas y prefiere mantener el anonimato.