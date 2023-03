No obstante consideró que “Mauricio va a tener un rol gravitante”, dentro del espacio como referente de consulta para el próximo gobierno.



En tanto, el diputado Mario Negri expresó en sus redes sociales: “Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más”.

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1639978328776949760 Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje.

Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más. https://t.co/MCSupJZrkI — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 26, 2023