La UCR blue y Encuentro Federal ponen condiciones y peligran las sesiones extraordinarias

Las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei penden de un hilo. Los bloques Democracia Por Siempre -la escisión de la UCR - y Encuentro Federal, a los que La Libertad Avanza necesita para el cuórum si no negocia con Unión por la Patria, se reunieron por separado este lunes y elaboraron una lista de condicionamientos para abrir el recinto.

Martín Menem citó a estas bancadas a una reunión en su despacho este martes a las 17 horas, junto al resto de las fuerzas que no estuvieron en la Casa Rosada la semana pasada para negociar con Guillermo Francos , cuando sólo fueron la UCR, el PRO y el MID. Los partidos provinciales serán los otros protagonistas de la reunión en el salón de honor de la Cámara baja.

Menem quiere aprobar ambas iniciativas en sesiones el 6 y el 11 de febrero, pero si no accede a los pedidos de los dialoguistas más duros, no será posible. En la primera reunión de bloque de este año, la UCR blue insistió en tratar el Presupuesto 2025 antes de sentarse a debatir otros temas.

Sin los doce miembros de esta bancada -referenciada en Facundo Manes y Martín Lousteau -, el cuórum para LLA es muy difícil, aunque en las últimas sesiones del año pasado no mostraron estar muy cohesionados, por la presión que ejercen los gobernadores.

Los desafíos de Martín Menem

En DPS ratificaron que no están dispuestos a eliminar las PASO, siendo hasta ahora el único bloque que tomó esta postura. El PRO definió que acepta suspender esa contienda electoral, mientras que UP aún no se pronunció, aunque algunas de sus tribus tampoco quieren que se vote dos veces este año.

El problema del peronismo es que sus líderes aún no fueron convocados a negociar. “Si quieren que haya sesiones extraordinarias, tienen que abrir el diálogo”, sostuvo este lunes José Mayans, jefe del bloque de UP en el Senado.

La UCR blue, en su reunión, también anticipó que rechazará con igual énfasis el resto de la reforma política incluida en el proyecto de Milei para derogar las PASO, que incluye restricciones para crear y sostener partidos políticos; y un aumento del financiamiento privado en las campañas electorales.

Estas reformas tampoco son aceptadas por Encuentro Federal, el variopinto bloque que preside Miguel Pichetto, e integran figuras disímiles como Emilio Monzó y Nicolás Massot; Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo, Oscar Carreño, Margarita Stolbizer, el socialismo de Santa Fe y referentes de gobiernos de Córdoba, Chubut y Entre Ríos.

Aunque hay posiciones diferentes respecto a las PASO, en EF sí hubo coincidencia en que la reforma electoral, para tratarse, debe mutar a un artículo sobre la eliminación o suspensión de los comicios previstos para agosto. “No vamos a avalar el ingreso de capitales espurios a la política”, fue la posición unánime de los federales.

Ficha limpia, con cambios

Ficha Limpia aún tiene mucho camino por recorrer en el Congreso para convertirse en ley , aunque sólo UP se opone. Como explicó Letra P, el partido provincial de Misiones, referenciado en Carlos Rovira, no tomó posición y es decisivo en las dos cámaras.

Pero los dialoguistas más duros dejaron claro que no están dispuestos a debatir a libro cerrado. DPS quiere reivindicar sus dictámenes de minoría, en los exigen ampliar los delitos para la proscripción, que el proyecto delimita a los vinculados a la corrupción. Es un pedido de Fernando Carbajal.

Su colega Carla Carrizo rechaza la modificación de la Ley de Ética Pública para impedir a los condenados por corrupción tener algunos cargos en el Ejecutivo. Quiere ampliar la proscripción a la mayoría de los puestos del Estado.

En Encuentro Federal hay apoyo mayoritario a Ficha Limpia, pero aún así hay algunos planteos, cómo eliminar la cláusula que impide aplicarla si la condena se produce en años electorales.

“Ya dimos cuórum y firmamos dictamen del proyecto del PRO. Si quieren otro que armen el caminito y lo seguimos. Pero esa cláusula seguro que no la acompañamos”, señaló una fuente de EF.