La oposición cree que sin ganar en Buenos Aires no puede llega a la Casa Rosada

Algunos de los principales integrantes de la cúpula de Juntos están convencidos de que si no ganan en Buenos Aires , la provincia del 38% del padrón electoral nacional, no les será posible acceder nuevamente a la Casa Rosada. De ahí que, en las últimas reuniones, hayan exigido a los líderes nacionales una estrategia electoral diferenciada para el territorio bonaerense, que contemple la mirada de los jefes territoriales y evite la dispersión de votos a través de las internas.

“El escenario que nos marcan las encuestas hoy es de tercios, donde no está claro todavía quién puede ser el ganador, pero creemos que tenemos grandes oportunidades de volver a ganar a nivel nacional, pero no va a ser posible si no lograrmos ganarle a (Axel) Kicillof en la provincia y, al menos, en nuevos municipios, tal como sucedió en 2015”, analizó ante este medio un jefe comunal.