La justicia impugnó las listas de Milei en La Pampa y Misiones por estar flojas de papeles

Como explicó Letra P, por la buena imagen que tiene el libertario en la provincia de las Cataratas del Iguazú, el partido que la gobierna hace 20 años -el Frente Renovador para la Concordia- se incorporó al frente del oficialismo nacional -Unión por la Patria- y sus candidatos competirán en la boleta de Sergio Massa. Fue una decisión pragmática: el que gana la elección a senadores se queda con dos bancas, el segundo tiene una; y el tercero, nada. Una boleta competitiva de Libertad Avanza es un riesgo para UP y Juntos por el Cambio. Según la jueza electoral de Misiones, María Victoria Skanata, el partido Fe presentó un padrón de afiliados irregulares y no logró corregirlo tras la primera advertencia. La Cámara Nacional Electoral definirá si les da una segunda oportunidad.

Con Kikuchi desplazado, los asesores de Milei encargados de controlar los trámites temían que los apoderados del partido Fe hayan cometido errores similares en otras provincias donde era el único partido habilitado a presentar candidatos. Por ahora, no tienen novedades.

En La Pampa no estaban los papeles en regla del Partido Libertario y peligra la candidatura a diputado nacional de Adrián Ravier. La provincia renueva sólo dos bancas en la Cámara baja, por lo que una buena elección de los libertarios podría dejar a UP o a JxC sin ninguna. Si no participan, ese riesgo no existiría.

Por la influencia que tiene en provincias que eligen pocas bancas, las listas de Milei eran pedidas este lunes por los candidatos de los dos principales frentes electorales. En muchos distritos las nóminas aún no se conocen ni fueron informadas en los comunicados enviados el sábado por los voceros libertarios, como San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Fuentes de LLA aseguraron a Letra P que en todas hay candidatos presentados y pronto se conocerán los nombres. Son muchos los que los buscan.