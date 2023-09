La Iglesia advierte: "Es imposible construir un país con insultos y descalificaciones"

"No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde", aclaró Ojea en una toma de distancia de la Iglesia frente a quienes se postulan para la Casa Rosada en las elecciones generales del 22 de octubre. "Nuestra misión es pastoral y si bien enunciar esos principios puede incomodar, o los mismos candidatos expresar su desacuerdo, de ninguna manera renunciaremos a la vocación primera de anunciar el Evangelio con libertad", puntualizó.