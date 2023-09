El big bang libertario

El big bang de la promesa libertaria, sabemos, no viene a construir una sociedad más justa con igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario. La libertad de mercado no se traduce en libertad política El big bang de la promesa libertaria, sabemos, no viene a construir una sociedad más justa con igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario. La libertad de mercado no se traduce en libertad política