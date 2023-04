"La colectora del PRO fue la que más le sumó a Figueroa"

Leticia Esteves fue armadora de una estructura clave para el batacazo de Rolando Figueroa el pasado 16 de abril en las elecciones provinciales de Neuquén . “Fuimos la colectora que más le sumó”, le asegura a Letra P , luego de que se diera a conocer el escrutinio final por parte de la Justicia Electoral y se confirmara a la lista del PRO local como la adhesión que más votos (20%) traccionó para el gobernador electo. Convencida de que las diferencias le dieron vigor a un proyecto de contrastes ideológicos, en el que conviven espacios de base como el Movimiento Evita, socialdemócratas radicales y kirchneristas, analiza el año electoral que se viene en la provincia, que tendrá elecciones por delante en cinco municipios y la instancia presidencial en la que también se renovarán bancas en la Cámara de Diputados. “Vamos a convivir como hasta ahora, donde la grieta no entra”, confía.

Cara visible en la renovación de la centroderecha patagónica, con lazos de sangre en el Movimiento Popular Neuquino (MPN) , Esteves detalla el año político del espacio al que el PRO neuquino se sumó. Detrás de Figueroa y su armado, competirán en las elecciones locales de Villa La Angostura, Plottier, Rincón de los Sauces y en la cuenca petrolera de los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co. Aún no tienen definido si habrá alianza cuando Larreta busque una victoria que lo lleve a la Casa Rosada en los comicios nacionales. “Nosotros iremos con la lista de Horacio”, anticipa.

-Aportamos el 20% de la totalidad de los votos de Rolo, fuimos la colectora más votada. Donde hay un electorado de Juntos por el Cambio, nos votaron. Hay que mirar los números de San Martín de los Andes, la capital y Villa La Angostura para darse cuenta. Algo es claro: el voto no estuvo con el pseudo sello que llevó a Pablo Cervi .

-¿Fue importante el respaldo de Mauricio Macri a la lista que usted encabezaba?

-Sí, despejó dudas, porque querían instalar otra cosa en el pseudo Juntos por el Cambio. La dirigencia nacional respaldaba nuestra decisión de ir con Figueroa. Acá se respetó lo que los dirigentes neuquinos planteaban. Horacio, (María Eugenia) Vidal, Mauricio aceptaron la decisión. Menos Patricia Bullrich, el resto acompañó.

-Fue muy dura con el mensaje de la presidenta del PRO el domngo tras la votación, Bullrich felicitó al ganador…

-Es sencillo. Algunas personas ayudaron y otras pusieron palos en la rueda. Algunas fueron funcionales al MPN, habilitándole el sello de Juntos por el Cambio a Cervi.

https://twitter.com/LetiEstevesNqn/status/1647764109947985923 Patricia, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquen hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras. https://t.co/bPoPHvN7rW — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) April 17, 2023

Unidad y diversidad

Esteves entiende que las diferencias que anidan en el frente multicolor Neuquinizate fortalecen a esa coalición. La amplitud es "una virtud”, pero el orden lo generará el gobernador a partir del 10 de diciembre. “Tiene la capacidad de que esas cosas no sucedan”, dice la diputada provincial electa respecto de los roces que puedan dispararse a futuro.

-¿Cómo imagina la convivencia con dirigentes de otros espacios tan diferentes al PRO?

-Como hasta ahora. La grieta no entra, porque es ideológica y no resuelve nada. Rolo tiene la capacidad de que las diferencias no nos alejen.

-¿Qué sintió cuando Figueroa viajó para reunirse con Sergio Massa?

-Cada día que pasa, la entiendo más a esa foto. Rolo asume en diciembre, tiene que conocer la situación real de la economía argentina. Massa es el responsable del descalabro económico, por eso entiendo la reunión.

-¿El frente Neuquinizate tendrá absoluta unidad en las elecciones nacionales?

-Hay libertad de acción para las presidenciales. Rolo, en algunas entrevistas, dijo que presentará lista desde su frente. No sabemos si estaremos juntos en esa instancia.