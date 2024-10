Karina Milei sale de gira por el interior: ¿se prueba el traje de candidata?

La respuesta más inmediata a esta pregunta que dan en la Casa Rosada es que ella no quiere ser candidata en el principal bastión electoral donde tiene domicilio legal. Así se desprende de conversaciones que la secretaria general de Presidencia, El Jefe, tuvo en las últimas semanas con actores de la política libertaria, a quienes les aseguró que no desea competir, como tampoco quiso hacerlo en 2021 y 2023. La razón: prefiere continuar en el Ejecutivo, velando por los intereses de su hermano, el presidente Javier Milei. Igual, todo puede cambiar porque hay excepciones a esa regla no escrita.