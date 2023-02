Juntos le pide a Kicillof que no haga campaña en la Legislatura, como Vidal en 2017

Mientras el gobernador Axel Kicillof tiene previsto inaugurar el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura con un discurso XL cargado de “hitos” de sus tres años de gestión, los legisladores y las legisladoras de Juntos aguardan una jornada “sin buenas expectativas”. Alineados a la grieta que también marcan sus pares nacionales respecto al discurso que dará el presidente Alberto Fernández unas horas antes, creen que el mandatario provincial “tergiversará” los datos de la provincia que gobierna y utilizará su presentación en el recinto legislativo para empujar su reelección, y le piden que no use el 1M para hacer campaña, como hizo María Eugenia Vidal en 2017. “Yo, como ciudadana y como parte de Cambiemos, voy a hacer todo lo posible para que el cambio avance. Y por eso voy a trabajar para que la gente nos siga acompañando con su voto”, dijo la diputada porteña en aquel momento.

En esto coinciden tanto los sectores más intransigentes del partido amarillo, como los más moderados y también los radicales. Al unísono, piden a Kicillof dar respuestas inmediatas a algunas de las problemáticas más críticas en territorio bonaerense, como la inseguridad, la salud y el desempleo; al mismo tiempo, le exhigen no tocar temas políticos que sean leídos como una suerte de lanzamiento de campaña.

“La última vez que vino fue el año pasado para anunciar un plan fantasma que no cumplió. Su frente político está protagonizando un gobierno vergonzoso, con tres dígitos de inflación; con un dólar por las nubes; con el sector agropecuario abandonado, incluso en un contexto de sequía histórica; con la producción sin rumbo, ni incentivos. Son negadores de la realidad y cuando les conviene salen o entran del gobierno. Repito, no tengo muchas expectativas. Ojalá que no haga otro papelón”, remarcó el legislador que forma parte del equipo técnico de Cristian Ritondo, el diputado que da pelear por la sucesión de Kicillof.