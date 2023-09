Juicio a la Corte : un testigo contó que los jueces le pidieron negociar una ley con Macri

Según su descripción, llamó al ex ministro de Justicia Germán Garavano para trabajar en un proyecto que ingresó al Congreso y hasta tuvo un debate en comisión. Mencionó que colaboraron con el texto Juan Mahiques, quien representaba al Gobierno en la Magistratura; y el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien estaba presente en la audiencia de la comisión y asintió a la anécdota.

Rizzo dijo que los operadores de la Corte volvieron a llamarlo para pedirle que sus jueces no fueran incorporados a la nueva integración de la Magistratura, porque no querían volver a afrontar reclamos salariales. Pero la comunicación que más le sorprendió fue la de un emisario del gobierno de Cambiemos, justo cuando se iniciaba el debate en comisión. "Vinimos a discutir el proyecto, vi que no había unanimidad, me llama un operador y me dice: 'Este dibujo no nos sirve'. Yo le digo: '¡Pero me hiciste trabajar al p...!'", recordó.

Vanesa Siley, del Frente de Todos, quiso saber quién era esta vez el operador. "No me acuerdo", respondió Rizzo. Pero ante la insistencia de Juan López y Paula Olvietto (Coalición Cívica), le volvió la memoria. "¿Quieren que les diga que fue (Daniel) Angelici?", respondió. Además de ser expresidente de Boca, es conocido como gestor de intereses judiciales.

"¿Por qué cree que la Corte cambió de opinión en estos dos años? ¿Tanto poder tiene Rosatti?", consultó Siley. "Tanto poder no puede tener uno solo. Ahí hay más de uno. Rosatti puede tener más influencia que Rosenkrantz, pero hay gente que lo venía apoyando de antes", explicó, sin identificar.

La anécdota refleja la negociación tripartita entre la Corte y cada Gobierno para dirimir el control de la Magistratura, con elementos como la amenaza de un fallo (que finalmente llegó en 2021) y tanteos para negociar una ley en el Congreso. "Los jueces de la Corte bailan al minué. A veces de a dos, de a tres o de a cinco", bromeó el abogado.

Tan peculiar fue la declaración de Rizzo, cuya vehemencia es conocida en los ambientes tribunalicios, que ni siquiera celebró el fallo de la Corte que tomó parte de sus argumentos. "Me dieron 120 días para hacer una elección y elegir representante. Y no la pagaron", se quejó.

Penas por Rosatti

Peñafort fue citada por el conflicto que hay entre el Senado y la Corte por el nombramiento de los consejeros de esa Cámara, debido a que Cristina Fernández de Kirchner decidió hace un año dividir el bloque oficialista para sumar un representante más. La ley restablecida contempla un consejero más por cada Cámara del Congreso, que representa a la segunda minoría.

La Corte no resolvió las causas iniciadas por el senador del PRO, Luis Juez para objetar la maniobra de la vicepresidenta, pero firmó una resolución que revocó el decreto del Senado que la implementó e impidió la asunción de Martín Doñate, senador de Unidad Ciudadana.

50b4c622-b9fa-453c-9a81-12a2971f642e.jpg

Para Peñafort, la Corte se excedió en sus atribuciones, porque el Senado tiene facultades para definir la composición de sus bloques. "Nos enteramos de la resolución por la página del Centro de Información Judicial. Nadie nos informó y no estaba informatizada", relató.

"Lo que nos pedían es que tomemos la conformación de los bloques que había en la sentencia de 2021, que les resulta más favorable a ellos", dijo sobre los jueces. La funcionaria legislativa cuestionó además que "la segunda acordada dice algo que no es cierto: que se necesita previa autorización de la Corte para tomarle juramento a un consejero. No surge de ninguna ley".

Peñafort se despidió con un lamento sobre Rosatti. "Lo admiraba y daba clases con sus libros. Cuando aceptó asumir en la Corte por decreto me sorprendió. Me hizo acordar a las etapas más oscuras de la justicia".