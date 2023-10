"No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo", afirmó la conductora en Telefé Noticias luego de los trascendidos periodísticos que aseguraban un acuerdo por esa cifra para divorciarse del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. "Nunca existió transferencia a Uruguay, ni ahora ni antes. Yo no tengo cuenta en Uruguay", agregó.