Uno de los momentos más tensos se registró cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina agredieron a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, quien participaba de la manifestación junto a organizaciones sociales. "Me golpearon, me arrastraron. No me caí", aseguró al móvil de C5N. "Estábamos haciendo una protesta pacífica, pero nos reprimieron. Me golpearon patadas en la espalda y me dejaron sin aire", agregó.