Javier Milei, del BID al mundo: $LIBRA cero, cabezas de pulpo y grandes hits del "mejor gobierno de la historia"

Además, en un discurso monocorde -se calmó y nunca más se alteró después de un brote de ira que sería insólito si no se tratara de Milei-, en el que no incluyó una sola mención a la tormenta política y judicial que se cierne sobre su figura, repasó lo que presenta como los grandes logros de su gestión en el terreno de la economía, volvió a jactarse de liderar "el mejor gobierno de la historia" y, en la única expresión que puede ligarse con la crisis que atraviesa, advirtió: "No voy a claudicar".