Intendentes peronistas niegan saqueos espontáneos y hablan de robo organizado con contagio

“A todos nos pasó más o menos lo mismo. Estuvo incentivado, armado, pero los operativos policiales funcionaron muy rápido. Acá no hay hambre, no fue por comida; fueron grupos que, organizados o por efecto contagio, fueron a delinquir. No hay saqueos y esto no es 2001”, dijo a Letra P un intendente del norte del conurbano.

En Merlo, distrito gobernado por Gustavo Menéndez, reiteraron a este medio que desde perfiles falsos de redes sociales se hicieron convocatorias a saqueos y que a partir de las 19 fueron denunciados cinco robos a comercios de ese distrito, lo que derivó en cuatro personas detenidas.

“Son bandas delictivas que ante el agite fueron a manotear el vodka y el fernet. Tiene que ver con la marginalidad y lo delictivo en nuestro distrito. Parece haber sido más un efecto contagio que algo organizado desde el territorio”, afirmaron.

Dirigentes de Tigre describieron una situación similar. “No fue un saqueo, fue un intento de robo en banda. Hay un detenido y en su mayoría fueron mujeres y pibitos jóvenes. Por lo que dicen nuestros referentes barriales y lo que tenemos registrado en las cámaras de seguridad, no parece haber estado organizado. Se viralizó la situación y algunos salieron, pero fueron dispersados rápidamente”, indicó a Letra P un funcionario del intendente Julio Zamora.

En Escobar describieron que lo sucedido en la localidad de Maquinista Savio “fue organizado” y que de los hechos participaron menores de edad. “No hubo contagio” y los propios vecinos de la zona fueron testigos de la actuación de la policía para disuadir a quienes participaron de los hechos.

Bullrichismo bajo sospecha

Un funcionario con despacho en el norte del conurbano fue más allá y vinculó lo sucedido con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Afirmó que hubo militantes del sector de la jefa de los halcones que replicaron mensajes publicados en cuentas de redes sociales falsas con los que se incentivaron los robos.

La fuente habló de “un show mediático” que formó parte de la orquestación que intenta reinstalar en escena a Bullrich, después de “quedar desdibujada por la polarización entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei”, de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Quienes señalan a Bullrich destacan también que el líder de La Libertad Avanza (LLA) “no tiene la estructura” para movilizar a la gente, aunque sí su tropa participó de la incentivación vía redes sociales. “Generar caos para prometer orden”, sintetizó el dirigente del norte del conurbano que pone bajo la lupa a Bullrich.

En más de media docena de distritos consultados por este medio la jornada de este miércoles comenzó tranquila y sin movimientos que puedan pronosticar nuevos intentos delictivos. No obstante, los intendentes e intendentas están “alertas” y monitoreando la situación, ya que no descartan que por un efecto de “retroalimentación” puedan volver a suceder hechos similares en las próximas horas.