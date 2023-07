En las últimas horas le reprocharon con dureza el "error no forzado" que cometió el martes a la noche en la señal TN, donde negó cinco veces a Jorge Macri -dos más que Judas a Jesús-. Los periodistas Santiago Fioriti y Nicolás Wiñazki le preguntaron hasta el cansancio si piensa votar a su ministro de Gobierno y el alcalde respondió, también hasta el cansancio, con la misma formulita: "Yo siempre tuve predilección por los candidatos del PRO" . Tanto le marcaron la macana que al día siguiente tuvo que salir a aclarar que sí, que va a votar al primo de Mauricio en la interna porteña con su socio radical encubierto, Martín Lousteau . Se sabe: si hay que aclarar es porque oscureció.

"A Patricia le va mucho mejor que a él arriba del ring, porque ella está dispuesta a decir cualquier barbaridad y él no", señala un diputado que se preocupa por el andar "errático" del "Pelado". "No está encontrando su norte", dice y cuenta: "Le preguntamos si estaba dispuesto a meterse hasta el cuello en el barro y, por ejemplo, recordar el pasado montonero de Patricia; nos dijo que no. Entonces, le pedimos: 'Salí de ahí, Maravilla'".