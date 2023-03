"Yo garantizo que voy a bajar la inflación. No hay duda de eso, porque es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente ya no llega no a fin de mes, no llegan al fin de semana, no les alcanza el sueldo", sostuvo el precandidato presidencial durante un acto en el que anunció el envío a la Legislatura porteña de un proyecto de ley para simplificar la Verificación Técnica Vehicular (VTV)