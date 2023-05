https://twitter.com/alferdez/status/1657890370758246400 Felicitaciones @GustavoSaenzOK por la victoria en estas elecciones, el pueblo salteño ha vuelto a confiar en todo lo que hiciste durante este tiempo defendiendo los intereses de la provincia. Seguiremos trabajando unidos como hasta ahora y con las mismas convicciones. pic.twitter.com/5EfujYrYiF — Alberto Fernández (@alferdez) May 14, 2023

No fueron los únicos: les siguieron el embajador en Brasil, Daniel Scioli, ya anotado a la carrera por la Casa Rosada, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que deshoja la margarita (me lanzo, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo...)