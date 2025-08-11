General Alvear: fuerte presencia radical y tres candidatas mujeres en seis listas para seis bancas

El intendente de General Alvear Ramón Capra, en su despacho con la diputada provincial Alejandra Lordén.

El próximo 7 de septiembre, los vecinos de General Alvear elegirán entre seis listas que buscarán renovar seis bancas en el Concejo Deliberante . Cuatro de esos espacios presentan candidatos provenientes de la UCR y tres de las nóminas están lideradas por mujeres.

En esta elección legislativa, la oferta local incluye opciones provenientes de distintas vertientes políticas, pero con una particularidad: hay listas con origen compartido. La impronta radical aparece en Somos Buenos Aires , Nuevos Aires, Potencia y La Libertad Avanza .

La boleta oficialista de Somos Buenos Aires es encabezada por Marianela Chojo , actual directora de Educación del municipio. La acompañan Pedro Gallo , jefe de Gabinete local, e Ivón Figueroa, directora del hogar de ancianos. En el cuarto lugar figura Bernardino Capra, hijo del intendente Ramón “Tito” Capra .

Con esa conformación, los primeros cuatro lugares del oficialismo están ocupados por personas directamente vinculadas a la gestión actual, en lo que se presenta como una lista con fuerte impronta del Ejecutivo municipal.

En el espacio de La Libertad Avanza, el primer candidato es Juan Godoy, enfermero y hombre cercano a Patricia Bullrich . Godoy ya había sido postulante a concejal en 2023 en la boleta de Capra, tras un acuerdo con el PRO.

Sin embargo, el armado libertario dejó heridos. Quien inicialmente iba a encabezar esa lista, Martiniano Valerga, rompió con el espacio y se presentó con el sello Nuevos Aires. Con pasado como concejal radical y candidato a intendente en 2023 por Juntos por el Cambio, Valerga también está alineado con el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli.

Peronismo con una mujer al frente por primera vez

Por el peronismo, la lista es liderada por Carime Elhelou, directora asociada del hospital zonal Dr. Posadas de Saladillo, y dirigente de Fuerza Patria. Se trata de la primera vez que una mujer encabeza una boleta peronista en General Alvear. Su candidatura está respaldada por Bernabé Leinenn, presidente del Partido Justicialista local.







Carime Elhelou







Este espacio busca consolidar una alternativa dentro del mapa electoral alvearense, apostando por un liderazgo femenino y con fuerte anclaje en la salud pública regional.

El caso Potencia y la fractura con el oficialismo

Otro armado llamativo es el de la alianza Potencia, conducida a nivel provincial por María Eugenia Talarico y representada en Alvear por Gabriela Paoltroni, actual concejala y hermana del senador nacional Francisco Paoltroni.

Paoltroni fue la primera edil electa en la lista del intendente Capra en 2023, pero luego rompió con el bloque oficialista y conformó un unibloque. Ahora, desde un espacio opositor, se postula como senadora bonaerense en segundo lugar y, en el orden local, lleva como primera candidata a concejal a la profesional de la salud y docente, María Inés Gallo.

Sexta lista y fragmentación del voto

La última fuerza es Republicano Federal – Unión Popular Federal, de orientación peronista tradicional. Su lista es encabezada por “Chicho” González, quien completa el abanico de seis opciones disponibles en la boleta local.

La competencia se presenta fragmentada, con seis listas para seis bancas, y con cruces y rupturas que muestran una “primaria interna” dentro de la general. La diversidad de propuestas y la presencia de figuras conocidas anticipan una elección reñida.

El 7 de septiembre, General Alvear no solo renovará su Concejo Deliberante, también pondrá en juego liderazgos, sellos partidarios y espacios que buscan crecer desde el escenario local.