Ganancias: tensión en la UCR y UP porque el Gobierno presiona para sumar votos

“Somos muy optimistas, pero estamos muy justos”, reconocieron a Letra P fuentes del oficialismo. La urgencia en sumar aliados tiene dos motivos. Uno fue que al menos un diputado de la oposición dialoguista que está dispuesto a acompañar avisó que podría no llegar a la votación por motivos personales. Sin él, ni siquiera estaría garantizada la mitad más uno del recinto, aunque sí la mayoría simple, por las ausencias y abstenciones.

Otra inquietud oficial es el número para aprobar el impuesto. La Constitución indica que puede insistir con mayoría absoluta de los presentes -que sería como la simple-, pero existe una discusión sobre si, por tratarse de un tema impositivo, no necesita la mitad más uno del recinto.

Entre los dialoguistas dicen que no es así porque se trata de un impuesto ya existente. Para evitar ese debate, el oficialismo quiere tener 129 votos. Son tres menos que lo que hubo el 30 de abril para aprobar el capítulo de Ganancias, luego rechazado en el Senado.

Para alcanzar el pretendido 129, el oficialismo presiona a gobernadores peronistas, que se favorecen con un incremento de la coparticipación, y a los radicales sin tierra, que este miércoles se reunieron con Guillermo Francos . Se quejan de que los mandatarios de sus provincias no aportan votos y se beneficiarán del impuesto. En el bloque dicen que ese encuentro no acercó posiciones, como pretendía el jefe de Gabinete.

En medio de la sesión, los negociadores del oficialismo hicieron gestiones para sumar votos. Según supo Letra P, hubo muchos llamados a referentes de la UCR del presidente de la Cámara, Martín Menem; y del titular de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

En ese bloque hay cuatro miembros que apoyaron Ganancias en abril y ahora se resisten a volver a aprobarla: Karina Banfi (Buenos Aires), Gabriela Browning de Koning (Córdoba), Pablo Cervi (Neuquén) y Roxana Reyes (Santa Cruz). Fueron parte de la comitiva que visitó a Francos este miércoles.

Como explicó Letra P, Cervi, Reyes y Banfi no quieren favorecer a sus gobernadores, que recibirán fondos por el aumento de contribuyentes de Ganancias y no aportarán votos. Browning de Koning exige premiar a los intendentes de Córdoba para acompañar. En el oficialismo piden que voten a favor, aunque los rebeldes prefieren la abstención. La UCR tampoco podía lograr que alguno de los ocho votos en contra que tuvo en abril revisen su postura.

Todos contra Jalil

En Unión por la Patria hay una feroz interna por la decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de pedir a sus cuatro referentes del bloque ayudar a aprobar el capítulo de Ganancias. En abril, el mandatario logró un voto a favor (Sebastián Nóblega) y tres abstenciones, entre ellas la de Silvana Ginocchio, la esposa del mandatario.

Como explicó Letra P, en la reunión de bloque de este miércoles, Ginocchio anunció que junto a sus coterráneos ayudará a sancionar Ganancias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenemMartin/status/1806137487695204714&partner=&hide_thread=false Si el PAQUETE FISCAL es aprobado mañana, La Rioja va a recibir $75.000 millones extras.



Espero q el gobernador @QuintelaRicardo acompañe con los 4 diputados de UxP.



No hay un solo motivo que justifique usar los "CHACHOS"@SergioGCasas@GabyPedrali@rickiherrera@bebasoria — Martin Menem (@MenemMartin) June 27, 2024

Este jueves por la mañana hubo otro encuentro de la bancada de UP, conducida por Germán Martínez. Los referentes dispusieron votar en contra y esperaron una reacción de Catamarca que no llegó. Fuentes de esa provincia confirmaron a Letra P que Jalil instruyó votar a favor y, en tal caso, podrían repartirse abstenciones y positivos para no tensar con la bancada. El gobernador podría pedir al menos dos votos a favor, para mostrarle a Francos que sumó.

Cómo gesto a UP, el grupo de Catamarca no apoyaría la ley ómnibus, una opción que evaluaban hasta el miércoles, para ratificar el apoyo al Registro de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Para este dictamen, el oficialismo tiene los votos sobrados.

El apuro del Gobierno se notó desde temprano, cuando Menem le pidió en un mensaje de Twitter al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que lo ayude con votos para aprobar Ganancias, para no perder $75 mil millones extra por coparticipación. Francos lo citó este viernes para reactivar obras públicas. No sería el único mandatario peronista al que le sonó el teléfono por estas horas. Todos son necesarios.