Ganancias: dialoguistas judicializan la reglamentación y peligran las metas fiscales de Javier Milei

No es el único reclamo legislativo: las provincias patagónicas amenazan con judicializar la medida por no haber tomado la condición de zona desfavorable, que permitiría subir un 22% los mínimos no imponibles. El diputado Rodrigo Llancafilo, del MPN, presentó un proyecto para derogar la medida. La UCR fue el único aliado que no protestó.