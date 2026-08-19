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NUEVA ERA

Foro de Abogados 3.0: La Plata debatirá sobre IA y responsabilidad penal juvenil

El encuentro reunirá a especialistas del ámbito judicial y académico para analizar innovación, justicia y cambios en el ejercicio profesional.

Por Letra P | Periodismo Político
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La tercera edición del Foro de Abogados 3.0, organizada por Abogados por la Justicia y la República (AJURE) junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se realizará este jueves en La Plata. La actividad pondrá el foco en la inteligencia artificial aplicada a la Justicia y la responsabilidad penal juvenil.

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La jornada tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP bajo el lema “El abogado del futuro: innovación, justicia y nuevos desafíos”. La convocatoria está destinada a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, integrantes del Ministerio Público, docentes y estudiantes de Derecho.

El encuentro estará organizado en dos paneles que abordarán asuntos vinculados con las transformaciones del ejercicio profesional y del sistema judicial. Uno estará centrado en el impacto de las nuevas tecnologías, mientras que el otro analizará los cambios relacionados con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Inteligencia artificial y Justicia

El panel “Inteligencia Artificial y Justicia: desafíos para el ejercicio profesional y el fortalecimiento institucional” reunirá a especialistas del ámbito académico y judicial para analizar los efectos que estas herramientas tienen sobre el trabajo cotidiano de los profesionales del Derecho y las instituciones.

Participará la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y exconsejera del Consejo de la Magistratura Marina Sánchez Herrero, junto al juez de Cámara Civil Gabriel Hernán Quadri y el profesor de la UNLP Alejandro Batista.

También integrará la mesa la rectora de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Adriana E. C. López. El eje buscará poner en debate los desafíos que plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico, tanto para el desempeño profesional como para el funcionamiento de las instituciones.

La propuesta forma parte del eje general del encuentro, orientado a discutir cómo deberá desenvolverse el abogado frente a escenarios marcados por la innovación tecnológica, las nuevas herramientas disponibles y los cambios que atraviesan al sistema de Justicia.

Responsabilidad penal juvenil

El primer panel de la jornada estará dedicado al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en el marco de la entrada en vigencia e implementación de la Ley Nacional N° 27.801, según informó la organización del encuentro.

La exposición estará a cargo de la defensora general del departamento judicial de Quilmes, María Noemí Pérez, y de la fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Plata, Silvina Pérez.

El debate buscará abordar las implicancias de la nueva normativa para el funcionamiento del fuero y los desafíos que plantea su aplicación para magistrados, fiscales, defensores y otros operadores del sistema judicial.

El Foro de Abogados 3.0 comenzará a las 16 en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, ubicado en calle 48 entre 5 y 6, segundo piso, en La Plata. La participación será libre y gratuita.

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